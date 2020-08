Coronavirus, Fondazione Gimbe: 'Contagi aumentati del 46%' - Veneto in testa per numero di casi in rapporto alla popolazione (Di giovedì 13 agosto 2020) commenta Gimbe: 'In una settimana +46% di nuovi casi' Fondazione Gimbe 1 di 2 Fondazione Gimbe 2 di 2 leggi dopo slideshow ingrandisci In Italia nella settimana dal 5 all'11 agosto i casi di ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fondazione Gimbe: 'Contagi aumentati del 46%' | Veneto in testa per numero di casi in rapporto alla po… - Rinaldi_euro : Conte si arrende: via il segreto di Stato dai documenti sul Coronavirus – Il Tempo - petergomezblog : Il governo toglie il Segreto sui verbali del comitato scientifico Coronavirus. La fondazione Einaudi li pubblicherà… - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS Zangrillo spegne già gli allarmisti: 'I positivi non sono malati' Il professore mette in chiaro… - infoitinterno : Coronavirus, l'allarme della Fondazione Gimbe sul rischio lockdown -