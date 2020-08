Coronavirus, focolaio nella clinica Villa dei fiori ad Acerra: 9 contagiati (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Aumentano i contagiati in Campania. Nel bollettino di oggi sono 27 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Dopo i sei comunicati ieri e i tre di oggi, salgono a nove le persone positive al covid-19 nella clinica Villa dei fiori di Acerra, in provincia di Napoli, dove sono stati effettuati circa 100 tamponi tra gli stessi operatori sanitari ed i degenti per verificare la positività al Coronavirus. “Questa sera abbiamo saputo che nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo del covid-19 presso la clinica Villa dei fiori di Acerra sono stati accertati sette casi ... Leggi su anteprima24

Nell'ultima giornata tra il focolaio di Sant'Antonio Abate ... Quelli ricoverati negli ospedali Covid che presentano sintomi da coronavirus sono oggi 38, cinque in meno di ieri. Sempre 2 i pazienti in ...

