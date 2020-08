Coronavirus, firmata l’ordinanza che dispone test per chi arriva da 4 Paesi a rischio (Di giovedì 13 agosto 2020) Il timore di una seconda ondata ha imposto nuove misure di sicurezza contro il coronavirus: il Governo, durante una riunione straordinaria della Conferenza Stato – Regioni, ha deciso di uniformare i provvedimenti. Così, ieri sera, il ministro per la salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che dispone test e tamponi per chi arriva da 4 Paesi ritenuti a rischio. Adesso «le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che, nei quattordici giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna» e arrivano negli aeroporti e nei porti devono presentare «l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo», e hanno «l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento». Leggi su vanityfair

