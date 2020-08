Coronavirus, è boom di contagi: record di nuovi positivi in diverse nazioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono quasi 750mila le persone che, nel mondo, hanno perso la vita per complicanze legate al Coronavirus. E' quanto si legge nell'ultimo bilancio della Johns Hopkins University, che aggiorna a 749.358 il totale delle morti riconducibili alla pandemia. Due giorni fa il totale dei contagiati confermati a livello globale ha superato la quota dei 20 milioni e ora si attesta a 20.620.847. Francia, 2.524 positivi in 24 ore Sono stati 2.524 nelle ultime 24 ore i casi positivi di Covid-19 registrati in Francia, rispetto ai 1.397 di ieri. Lo ha comunicato ieri sera la Direzione generale della Sanità, precisando che in una settimana sono stati effettuati 606.487 tamponi. Restano sotto controllo, e in diminuzione, il numero dei malati ricoverati per Covid-19 negli ospedali, che è oggi di 4.891 (121 in meno ... Leggi su howtodofor

Multe di 1.000 euro per chi rientra dall'estero in Campania senza segnalare il ritorno all'Asl di competenza entro 24 ore o viola la quarantena a casa per 14 giorni prima di avere l'esito del tampone.

