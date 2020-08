Coronavirus, contagi in crescita: 523 nuovi casi. “In 9 Regioni indice Rt sopra 1” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sei morti nelle ultime 24 ore. Solo la Valle d'Aosta non registra positivi. Il monitoraggio settimanale: situazione in peggioramento Leggi su lastampa

Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Continuano a salire i contagi e i ricoverati in terapia intensiva - MarcoC381 : RT @LaStampa: Sei morti nelle ultime 24 ore. Solo la Valle d'Aosta non registra positivi. Il monitoraggio settimanale: situazione in peggio… - alessandro_rota : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news: aumento dei contagi, caos sui test negli aeroporti. LIVE -