Coronavirus, chiuso il castello delle cerimonie. In Sardegna ‘salve’ le discoteche all’aperto. Positivo un giocatore del Betis Siviglia – LIVE (Di giovedì 13 agosto 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia10.30 – In Sardegna via libera alle discoteche all’aperto Sardegna, il Presidente Solinas firma un’ordinanza per la riaperture delle discoteche all’aperto. 8.30 – Campania, chiuso il castello delle cerimonie Coronavirus in Campania, chiude il castello delle cerimonie dopo che alcuni membri dello staff sono risultati positivi al ... Leggi su newsmondo

Open_gol : Coronavirus, brevettato in Italia il primo filtro al mondo in grado di uccidere Sars-Cov-2 al chiuso - Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus… - BenLodovico : RT @VittorioSgarbi: Hanno chiuso l’intero Paese (distruggendo l’economia e mandando sul lastrico migliaia di imprenditori) quando sarebbe b… - zazoomblog : Coronavirus chiuso il castello delle cerimonie. La Sardegna chiude le discoteche. Positivo un giocatore del Betis S… - andreanoce85 : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… -