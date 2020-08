Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Con questi trend c’è il rischio di nuovi lockdown” (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus, Cartabellotta: “Incombe lo spettro di nuovi lockdown“ Secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana 5–11 agosto, rispetto alla precedente, c’è stato un incremento del 46 per cento dei nuovi casi di contagio da Coronavirus (2.818 vs 1.931), a fronte di una consistente diminuzione dei tamponi diagnostici (174.671 vs 187.316). Il confronto con la settimana precedente rileva un trend preoccupante dell’epidemia in Italia. Nel report si rileva un aumento dei pazienti ricoverati con sintomi (+40) ma anche di quelli in terapia intensiva. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, parla di un “trend in progressivo aumento dei nuovi ... Leggi su tpi

