Coronavirus Campania | tamponi | perché sì ai residenti e non ai turisti

Coronavirus Campania, fa discutere l'ordinanza che obbliga a fare il tampone e alla quarantena i residenti che rientrano dalla vacanze e non i turisti Coronavirus Campania, fa discutere la nuova ordinanza che obbliga a fare il tampone e alla quarantena i residenti che rientrano dall'estero, ma la stessa regola non vale per i turisti stranieri. L'ordinanza è stata firmata nella giornata di ieri, è entrata immediatamente in vigore e lo sarà fino al 31 agosto, ma molti si sono chiesti quali sono le logiche che hanno spinto alla firma di questa ordinanza che sembra iniqua. Oggi è arrivata la risposta dell'Unità di crisi che ha fatto chiarezza e ha spiegato perché oltre al ...

