Coronavirus, Bob Sinclar contro le misure anti-contagio in discoteca: «La gente vuole divertirsi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Niente mascherina, nessun distanziamento sociale. Ma per uno dei dj più conosciuti al mondo, non ci si può indignare. «Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenersi a una certa distanza dagli amici?». Bob Sinclar risponde così alle polemiche sugli assembramenti dopo il polverone nato dalla pubblicazione di alcune immagini del suo tour in giro per l’Italia. Nelle foto e nei video, si vede il dj francese impegnato a fare musica in consolle: sotto di lui, una folla senza mascherina, tutt’altro che preoccupata di rispettare le misure anti-contagio da Coronavirus. Visualizza questo post su Instagram Current mood … about Last night #isab #djlfe #sullervibes #imonmyway Un post condiviso da ISA B* (@isabofficial) in data: 12 Ago ... Leggi su open.online

