Coronavirus, avvisi di garanzia a Conte e 6 ministri (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus: Conte e sei ministri raggiunti da avvisi di garanzia e da una relazione della procura che definisce “infondate e dunque da archiviare” le notizie di reato “Il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso di garanzia da parte della Procura… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LucaBizzarri : Chissà se c’è pure la denuncia di Pappalardo. Insomma, roba seria. Un paese senza speranza e senza il senso del rid… - SkyTG24 : Coronavirus, avvisi garanzia a Conte e ministri per gestione. P. Chigi: denunce infondate - Open_gol : ?? Coronavirus, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri per la gestione della pandemia. Palazzo Chigi: «Atto dovut… - EsaLamorte : RT @GiancarloDeRisi: A Conte e ai ministri avviso di garanzia per il coronavirus: il governo finisce in tribunale. Palazzo Chigi la fa faci… - patriziagatto3 : RT @napam_51: LA COSIDETTA GIUSTIZIA DI REGIME 'MODELLO PALAMARA '...FUNZIONA SEMPRE ...! Giuseppe Conte e ministri, avviso di garanzia al… -