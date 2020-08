Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 523 nuovi positivi e 6 morti (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – Contagi ancora in aumento. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 523 nuovi casi e 6 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia arriva a 252.235 mentre i deceduti si attestano a 35.231. Gli attualmente positivi sono 14.081 con un incremento di 290 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 226 in piu’. In totale i guariti arrivano a 202.923. Leggi su dire

In Italia nella settimana dal 5 all’11 agosto i casi di coronavirus sono aumentati del 46% rispetto ai sette giorni precedenti. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea ...

C’è il timore di una nuova esponenziale crescita di casi positivi dopo i dati degli ultimi giorni e non è possibile escludere nuovi lockdown nel prossimo futuro secondo Agostino Miozzo del Cts. Il bol ...

