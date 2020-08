Coronavirus: arrivi da Croazia, Malta, Grecia, Spagna. Obbligatori tamponi e controlli (Di giovedì 13 agosto 2020) Tutti coloro i quali arrivano da Croazia, Grecia, Malta o Spagna sono obbligate a comunicare, una volta in Italia, il loro arrivo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Nel caso in cui insorgano sintomi riconducibili al Covid-19 c'è l'obbligo di segnalarlo alle aziende sanitarie Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - Agenzia_Ansa : Arrivi da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, ecco cosa fare. L'ordinanza di Speranza in vigore da oggi, il percorso p… - Agenzia_Ansa : Secondo la #Fiavet, la Federazione degli agenti di Viaggio aderente a Confcommercio sarebbero circa diecimila gli… - FirenzePost : Coronavirus: arrivi da Croazia, Malta, Grecia, Spagna. Obbligatori tamponi e controlli - RegioneUmbria : #coronavirusumbria: domani all’aeroporto di Perugia infermieri e personale sanitario effettueranno i tamponi ai pas… -