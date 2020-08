Coronavirus: appello Biden, rendere obbligatorie mascherine (Di giovedì 13 agosto 2020) Vedi servizio delle 19.47, WASHINGTON, 13 AGO - Joe Biden ha lanciato un appello per un obbligo nazionale ad usare la mascherina contro il Coronavirus. "Ogni americano dovrebbe indossare una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus appello Coronavirus: appello Biden, rendere obbligatorie mascherine Agenzia ANSA Soverato, l’appello di un giovane sui social: «Sono positivo al Covid, sono stato in discoteca. Fate il test»

«Sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone». A postare questo messaggio sui social è stato un giovane di Girifalco che, nello stesso ...

Coronavirus, obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto

Ritorna l’incubo della mascherina in Sicilia per evitare che il diffondersi del coronavirus possa far ripiombare l ... il governatore in un intervento al Tgr – continuiamo a fare appello al loro senso ...

