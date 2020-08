Coronavirus, ancora in crescita i contagi: 523 nuovi casi (Di giovedì 13 agosto 2020) Sei morti nelle ultime 24 ore. Solo la Valle d'Aosta non registra positivi. L'incremento più alto in Veneto e Lombardia Leggi su ilsecoloxix

