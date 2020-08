Coronavirus a Capri, torna l’obbligo delle mascherine anche all’aperto (Di giovedì 13 agosto 2020) Il nuovo provvedimento che prevede il ritorno dell’obbligo delle mascherine anche all’aperto a tutte le ore a Capri è valido fino a fine mese. Con una nuova ordinanza il sindaco di Capri (Napoli), Marino Lembo, nell’ambito delle misure al contrasto al Covid-19, ha firmato un’ordinanza con la quale rende obbligatorie le mascherine all’aperto, a tutte … Leggi su 2anews

La ricerca di Jfc evidenzia anche che i turisti hanno praticamente dimezzato il livello di rispetto delle misure preventive e tali attenzioni diminuiranno ancora di più nelle due settimane centrali di ...

Vacanze sì, ma usando le mascherine (e non tendendole sul gomito o sotto il mento) e rispettando il distanziamento. Questa è la regola, ma purtroppo si è molto allentata l'attenzione verso le norme ba ...

