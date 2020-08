Coronavirus, a Capri da domani mascherina obbligatoria tutto il giorno (Di giovedì 13 agosto 2020) Da domani al prossimo 30 agosto nel comune di Capri sarà obbligatorio indossare tutto il giorno la mascherina. È quanto prevede un’ordinanza firmata nella mattinata di oggi dal sindaco del Comune dell’isola azzurra, Marina Lembo. Il primo cittadino di Capri aveva già disposto, nei giorni scorsi, l’uso della mascherina dalle 18 alle 4 del mattino, solo nel corso del week end ma con l’ordinanza di oggi si fa obbligo di indossare la mascherina facciale a chiunque transiti sul territorio del comune di Capri e frequenti le aree pubbliche o aperte al pubblico. È stata ampliata la zona, prevista nella prima ordinanza, dove vigeva l’obbligo e che andava dalla piazza Strina alla Piazzetta ... Leggi su ildenaro

