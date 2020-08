Coronavirus: 523 nuovi positivi, in calo le vittime. In terapia intensiva 55 persone (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – Il bollettino quotidiano del ministero della Salute fotografa un aumento di casi di Coronavirus in Italia rispetto a ieri ma al contempo una situazione pressoché stabile per quanto riguarda i ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono 523, ieri erano stati 481. Mentre le vittime sono in calo, oggi infatti sono morte 6 persone, ieri 10. Le regioni più colpite dai contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (+84), Lombardia (+74) e Sicilia (+42). Soltanto la Valle d’Aosta non ha registrato nuovi positivi. I malati, ovvero gli attualmente positivi, sono ad oggi 14.081 (+230 rispetto alla giornata di ieri). Come detto però non c’è fortunatamente un ... Leggi su ilprimatonazionale

