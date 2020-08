Coronavirua: restrizioni nelle discoteche, scontro fra Governo e Presidenti di regioni, metà sono per il no (Di giovedì 13 agosto 2020) Per le discoteche si va verso una stretta per contrastare il fenomeno degli assembramenti dovuti alla movida in questo periodo estivo, in particolare nei confronti dei locali all'aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid come il distanziamento Leggi su firenzepost

Coronavirua restrizioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirua restrizioni