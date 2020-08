Corona e Nina Moric, scoperti gli altarini: “Solo pura finzione” (Di giovedì 13 agosto 2020) La tregua tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra essere conclusa, l’ex modella stupisce tutti e scopre gli altarini: cosa è successo? Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesIn questi giorni è uscita su Chi un’intervista a Fabrizio Corona che ha deciso di sbottonarsi sulla sua vita privata, dilungandosi sull’affetto che lo lega a suo figlio Carlos Maria che ha da poco compiuto 18 anni. Impossibile per lui non citare Nina Moric, con la quale sembrava essere tornato in buoni rapporti. Tuttavia l’ex modella ha stupito tutti smentendo le parole del suo ex marito, ma cosa è successo? Fabrizio Corona e Nina Moric, tregua conclusa? Cosa ... Leggi su chenews

Fabrizio Corona: "Nina e Belen? Mai capito se le amassi davvero", e la Moric si arrabbia "se solo potessi parlare…"

Fabrizio Corona di recente si è raccontato tra le pagine dell'ultimo numero di Chi, in una intervista a cuore aperto nel corso della quale ha parlato anche del figlio Carlos Maria, avuto dalla ex mogl ...

