Contro Tridico attacchi strumentali. Sui furbetti la questione è morale. Parla Cominardi (M5S): “Nessun impatto sul referendum. La Lega dica se ha cambiato idea sul taglio dei parlamentari” (Di giovedì 13 agosto 2020) Onorevole Claudio Cominardi (M5S) sui furbetti del Covid, Salvini contrattacca e mette nel mirino Tridico. Vuole sapere perché l’Inps non ha pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori italiani ma è riuscito a versare il bonus di 600 euro a Parlamentari, consiglieri e assessori. Lei una risposta ce l’ha? “Salvini strumentalizza la questione per non Parlare dei problemi del suo partito. L’Inps in pochi mesi ha gestito una mole di domande che solitamente gestiva in 5 o 6 anni e, nonostante ciò, ha pagato in tempi rapidi la maggior parte delle prestazioni (oltre 13 milioni casse integrazioni, 4,1 milioni di bonus 600 euro e altri 3 milioni di bonus vari e reddito d’emergenza) al netto dei ritardi delle Regioni in ... Leggi su lanotiziagiornale

