Contributi LSU, sono validi per accedere alla pensione? (Di giovedì 13 agosto 2020) Molti non sanno neanche cosa sono gli LSU. Si tratta dei lavori socialmente utili che possono dare diritto a contribuzione volontaria valida o solo per il diritto o sia per il diritto che per la misura della pensione. Si tratta in ogni caso, di Contributi che vanno riscattati con apposita domanda da parte dell’interessato. Vediamo nel dettaglio cercando di rispondere ad un lettore che scrive per chiedere: Ho 9anni di Contributi versati e 26 anni di lavoro come LSU ed Ho 63anni quando potrò andare in pensione? Contributi LSU da riscattare Partiamo da presupposto che in ogni caso gli anni prestati a fare lavori socialmente utili possono essere riscattati gratuitamente ma che in base alla collocazione temporale ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Contributi LSU, sono validi per accedere alla #Pensione? -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi LSU Contributi LSU, sono validi per accedere alla pensione? Notizie Ora