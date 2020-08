Contrasto al corona virus: avviso di garanzia e richiesta di archiviazione per Conte ed alcuni ministri Pubblico ministero della procura di Roma: atto dovuto (Di giovedì 13 agosto 2020) avviso di garanzia a Giuseppe Conte e ad alcuni ministri dopo denunce per i provvedimenti legati al Contrasto al corona virus. Coinvolti Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Il Pubblico ministero della procura di Roma ha chiesto l’archiviazione in quanto l’azione di presidente del Consiglio e membri del governo era un atto dovuto. Ne dà notizia Palazzo Chigi. L'articolo Contrasto al corona virus: avviso di garanzia e richiesta di ... Leggi su noinotizie

