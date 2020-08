Conte, la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione: “Accuse infondate” (Di giovedì 13 agosto 2020) Conte può tirare un sospiro di sollievo. Quest’oggi la Presidenza del Consiglio ha pubblicato una nota in cui fa sapere che saranno trasmesse al Tribunale dei ministri gli atti di un procedimento che nasce da varie denunce raccolte negli scorsi mesi. In tanti hanno Contestato al premier e ad alcuni ministri il reato di epidemia, omicidio colposo e abuso d’ufficio. La procura di Roma ha trasmetto gli atti al Tribunale dei Ministri chiedendo l’archiviazione. L’avviso di garanzia dei Pm I Pm di Roma hanno emesso un avviso di garanzia nei confronti di Giuseppe Conte e dei ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Roberto Speranza, Luciana Lamorgese e Alfondo Bonafede. I magistrati sollecitano l’archiviazione al Tribunale dei Ministri. ... Leggi su newspad

