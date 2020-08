Conte e i ministri indagati per il coronavirus: il governo finisce in tribunale (Di giovedì 13 agosto 2020) Il coronavirus fa tremare il governo. Giuseppe Conte e i ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza hanno ricevuto un avviso di garanzia. Nel mirino la gestione dell'emergenza coronavirus sulla quale sono piovute denunce da tutta Italia. L'avviso di garanzia al premier e a sei ministri del suo governo nasce da diverse denunce presentate in tutta Italia in relazione all'emergenza coronavirus e, a quanto si legge nella nota della presidenza del Consiglio che da' la notizia, riguarda diversi reati. Le denunce, di cui non sono ancora noti i dettagli, chiamano in causa gli articoli del codice penale sulla pena in concorso (articolo 110), epidemia (articolo ... Leggi su iltempo

