Contagi, il bollettino odierno: 523 i nuovi casi. Incrementi maggiori in Veneto, Lombardia, Liguria e Sicilia (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono 6 i deceduti fra le persone positive al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei morti sale a 35.231. Si registrano anche 523 nuovi casi di Contagio, ieri erano 481. Sono 14.081 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 290 in più rispetto a ieri. I maggiori Incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42). Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. La Valle d’Aosta è l’unica regione con nessun nuovo caso. Crescono rispetto a ieri i pazienti in terapia intensiva: 55 contro i 53 del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono sette in più nelle ultime 24 ore, 786 complessivamente. ... Leggi su secoloditalia

