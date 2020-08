Conca d'Oro, nonno spara per sbaglio al nipote. (Di giovedì 13 agosto 2020) Stava riponendo la pistola quando un colpo, partito accidentalmente, ha colpito alla testa il nipote di 7 anni. È successo questa mattina in un appartamento in via Val Sillaro, in zona Conca d'oro. A ... Leggi su leggo

Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: morte cerebrale per il bambino. "Colpo partito per sbaglio"

Tragedia oggi alle 10.30 in un appartamento di via Val Sillaro, in zona Prati Fiscali-Conca d'Oro, a Roma: un bambino di sette anni è stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco esploso dal ...

Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: tragedia in via di Val Sillaro, è gravissimo

Il nonno spara al nipote in casa. Il bimbo di 7 anni è stato ricoverato in codice rosso al policlinico Umberto I. È in gravi condizioni. Non è chiaro se sia trattato di un incidente. "Stavo riponendo ...

