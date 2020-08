Compra le sigarette e cade nel panico: nel pacco la foto della moglie morta (Di giovedì 13 agosto 2020) Un’esperienza traumatica quella di un uomo che Compra le sigarette e sul pacco trova la foto della moglie morta: panico inevitabile. Il fatto è avvenuto a Misano Adriatico e il protagonista della vicenda è un cinquantenne che è rimasto senza parole alla vista dell’immagine. Di certo molte delle foto (se non tutte) che oggi si trovano stampate nei pacchetti di sigarette generano spesso sgomento, ma in questo caso la perplessità e lo stupore è senza dubbio di altro livello. Per l’uomo trovare la foto della moglie morta da anni, nel pacchetto di sigarette, è stata ... Leggi su velvetgossip

Compra le sigarette e cade nel panico: nel pacco la foto della moglie morta

Un’esperienza traumatica quella di un uomo che compra le sigarette e sul pacco trova la foto della moglie morta: panico inevitabile. Il fatto è avvenuto a Misano Adriatico e il protagonista della vice ...

