Clima, l’ultimo decennio è stato il più caldo di sempre. Il 2019 tra i tre anni più infuocati – Il report (Di giovedì 13 agosto 2020) Ogni decennio dal 1980 è stato più caldo di quello precedente, e il 2019 è stato uno dei tre anni più caldi in assoluto, superato solo dal 2015 e dal 2016. Il resoconto arriva dagli ultimi dati del Bulletin Of The American Meteorological Society. Un cambio rapido del Clima globale annunciato progressivamente da ghiacciai in scioglimento e incendi improvvisi e che ha visto, dagli anni ’80 a oggi, un innalzamento delle temperature mai più fermatosi. August 12, 2020 L’ultimo decennio, 2010-2019, è stato di 0,2 ° C più caldo rispetto ai 10 anni precedenti dal 2000 al 2009, un progressivo peggioramento ... Leggi su open.online

