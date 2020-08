Città Spettacolo, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana: info e modalità ritiro inviti (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Organizzazione di Benevento Città Spettacolo informa il gentile pubblico che a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 13 agosto 2020, saranno disponibili gli inviti per assistere all’evento “Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana” di mercoledì 26 agosto. Gli inviti potranno essere ritirati gratuitamente presso l’infopoint di Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi, 145, Benevento. Dal lunedì venerdì: 10:30 – 13:00 e 16:30 – 19:00 Il sabato: 10:00 – 13:00 Chiuso: 15 e 16 agosto Gli inviti sono nominativi ed incedibili. Sarà possibile ritirare fino ad un massimo di due inviti a persona. Per gli ... Leggi su anteprima24

