Cinquanta sfumature di grigio, Lucy Hale parla del suo provino: "mi ha spaventato a morte" (Di giovedì 13 agosto 2020) L'attrice della serie Pretty Little Liars, Lucy Hale, parla delle audizioni che ha fatto per Cinquanta sfumature di grigio, svelando retroscena più intensi e leggendo i dialoghi da un altro film: ecco quale. Potreste già sapere che per scegliere i protagonisti dei film di Cinquanta sfumature di grigio, è stato esaminato un lungo elenco di potenziali star, tra cui Lucy Hale, che ha fatto un provino leggendo un dialogo "sessualmente spinto" tratto dalla sceneggiatura di un altro film, ovvero Persona di Ingmar Bergman. Prima di approdare a Dakota Johnson e Jamie Dornan come protagonisti dei film tratti dall'omonima trilogia di romanzi, si è protratta una lunga ... Leggi su movieplayer

L'attrice della serie Pretty Little Liars, Lucy Hale, parla delle audizioni che ha fatto per Cinquanta sfumature di grigio, svelando retroscena più intensi e leggendo i dialoghi da un altro film: ecco ...

