Ciclismo, annullati i mondiali in Svizzera E ora è a rischio anche il Tour de France (Di giovedì 13 agosto 2020) Il problema è la tappa di partenza a Nizza dove il calcio è a porte chiuse Bennett fa centro al Gran Piemonte Leggi su quotidiano

Eurosport_IT : ?? UFFICIALE ? Aigle-Martigny dice addio ai mondiali di ciclismo su strada 2020 ?? L'annuncio dopo la conferma dell… - RaiSport : ????? #Ciclismo: annullati i #Mondiali di @aiglemartigny20 La decisione degli organizzatori #svizzeri dopo il prolu… - Corriere : Ciclismo, Mondiali annullati: non succedeva dal 1945 - TerrinoniL : Ciclismo, campionati del mondo annullati: non succedeva dal 1945. Si cerca una nuova sede - cgbaldi : RT @Corriere: Ciclismo, Mondiali annullati: non succedeva dal 1945 -