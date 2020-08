Chiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba (Di giovedì 13 agosto 2020) Fare un vino è operazione complessa, che ha tanti passaggi delicati e spesso non conosciuti. Uno di questi è il diradamento, che consiste nell’eliminare dalla pianta i grappoli in eccesso, per permettere a quelli che rimangono di crescere meglio e concentrare su di essi tutte le sostanze nutritive – e quindi aromatiche – che servono per produrre un nettare sempre più buono. Molti disciplinari del vino prevedono un massimo di resa per ettaro delle vigne: il diradamento è quindi parte integrante del processo di produzione. È un processo che va fatto manualmente: si tratta infatti di scegliere quali siano i grappoli più maturi e quindi più idonei ad una produzione di alta qualità. Spesso occorrono più passaggi, nei quali si eliminano solo porzioni di grappolo. Un’operazione complessa e dai costi di ... Leggi su linkiesta

Panna975 : RT @alfa6sei: Chiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba - Panna975 : La cucina sostenibile e circolare degli chef contemporanei. Il riutilizzo creativo delle eccedenze e l’attenzione a… - alfa6sei : Chiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba - d0minius : Chiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba - zazoomblog : Chiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba - #Chiara #Pavan #ghiaccioli #Dorona -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Pavan Chiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba Linkiesta.it SostenibilitàChiara Pavan e i ghiaccioli di Dorona acerba

È il momento degli chef contadini, che sempre più spesso dialogano con il territorio e autoproducono ciò che trasformano: la cucina sostenibile è circolare, e racconta di luoghi, di radici, di attenzi ...

Venissa verso la Borsa (con un nuovo socio) grazie a un antico vitigno

Nasce il polo dell’eco-lusso (agricolo) in Veneto. L’operazione unisce due famiglie trevigiane: i Bisol, storici interpreti del Prosecco Docg, e i Pagnan, che col capostipite Romano contesero a Serafi ...

È il momento degli chef contadini, che sempre più spesso dialogano con il territorio e autoproducono ciò che trasformano: la cucina sostenibile è circolare, e racconta di luoghi, di radici, di attenzi ...Nasce il polo dell’eco-lusso (agricolo) in Veneto. L’operazione unisce due famiglie trevigiane: i Bisol, storici interpreti del Prosecco Docg, e i Pagnan, che col capostipite Romano contesero a Serafi ...