Chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna sarà sottoposto al tampone per il coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che impone «test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone» per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’ordinanza del ministro arriva dopo che alcune regioni avevano deciso Leggi su ilpost

