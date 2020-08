Champions, sorpresa Lispia: abbatte l’Atletico e vola in semifinale (Di giovedì 13 agosto 2020) A sorpresa il Lipsia batte 2-1 l’Atletico Madrid con un gol allo scadere e vola in semifinale. Si ferma qui la corsa di Simeone, mentre i tedeschi si garantiscono un posto tra le prime quattro e sfideranno il Psg, reduce dalla vittoria (anch’essa in extremis) sull’Atalanta. A decidere le sorti della gara il gol di Adams all’88’, un tiro potente che batte Oblak grazie anche alla sfortunata deviazione di Savic. Proprio il Lipsia si era portato in vantaggio nei minuti iniziali della ripresa grazie ad un colpo di testa di Dani Olmo, salvo poi essere momentaneamente raggiunto da Joao Felix su calcio di rigore. A nulla valgono in cinque minuti di recupero: Atletico beffato, il Lipsia ora può sognare in grande. Foto: Twitter UCL L'articolo Champions, sorpresa ... Leggi su alfredopedulla

