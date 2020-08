Champions: negativi i tamponi Uefa all'Atletico Madrid ++ (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - Sospiro di sollievo per l'Atletico Madrid: come riportato da 'Marca', anche la serie di tamponi effettuati in Portogallo dall'Uefa ha dato esito negativo. Dopo i due casi di ... Leggi su corrieredellosport

