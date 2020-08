Champions League, Lipsia-Atletico Madrid: le probabili formazioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Champions League, i risultati di giovedì 13 agosto 2020. In campo Lipsia e Atletico Madrid. LISBONA (PORTOGALLO) – Champions League, i risultati di giovedì 13 agosto 2020. Secondo quarto di finale a Lisbona che vedrà protagonisti il Lipsia e l’Atletico Madrid. L’Atletico Madrid senza Correa e Vrsaljko positivi al coronavirus. Il Lipsia si affida a Schick supportato da Dani Olmo e Nkunku. Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Schick. All. Nagelsmann. Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; ... Leggi su newsmondo

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Una beffa incredibile spegne la favola Atalanta. All'Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Gasperini conduce per 1-0 per 90' per poi farsi rimontare dalle reti d ...

Sevilla - Manchester United: dove vederla, probabili formazioni e ultimi aggiornamenti

Il Manchester United affronta il Siviglia in semifinale di UEFA Europa League domenica 16 agosto a Colonia alle 21:00. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime not ...

