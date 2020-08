Champions League, Lipsia-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 agosto 2020) Torna in campo la Champions con un altro quarto di finale, in campo Lipsia e Atletico Madrid. Dopo la concente sconfitta di ieri sera dell'Atalanta contro il Psg è il turno di Nagelsmann e Simeone che sono pronti a giocarsi un altro posto nelle semifinali di Champions.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 939373" align="alignnone" width="1024" Simeone (getty images)/captionLe formazioni ufficiali:Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Poulsen, NkunkuAtletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Herrera, Llorente, Saul; Carrasco, Diego Costa ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

