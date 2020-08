Champions League, impresa del Lipsia: Atletico Madrid battuto (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Lipsia conquista la semifinale di Champions League battendo per 2-1 l’Atletico Madrid: impresa dei tedeschi Il Lipsia compie l’impresa contro l’Atletico Madrid e conquista la semifinale di Champions League, grazie al 2-1 siglato nel finale di gara allo stadio Alvalade di Lisbona. La squadra di Nagelsmann si giocherà l’accesso alla finale contro il Paris Saint-Germain. Succede tutto nel secondo tempo. Al 51′ la rete di Olmo apre le danze, ma il risultato viene riequilibrato al 71′ dal calcio di rigore trasformato magistralmente da Joao Felix. Quando le squadre si avviano con la mente verso i supplementari, all’89’ Adams ... Leggi su calcionews24

