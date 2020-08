Champions: Barcellona-Bayern sa di finale anticipata (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - La corsa alla Champions League prosegue senza più italiane in gara, tocca ora a Lipsia e Atletico Madrid giocarsi la semifinale del prestigioso torneo, una sfida secca che vede ... Leggi su corrieredellosport

annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - JCTweet_ : RT @anuskatriches: @JCTweet_ Io personalmente 15 mln non glieli darei mai. A parte contro il Barcellona, non ricordo una partita di champio… - anuskatriches : @JCTweet_ Io personalmente 15 mln non glieli darei mai. A parte contro il Barcellona, non ricordo una partita di ch… - ilsaggio25 : @Settevoltecamp Da juventino non posso che darti ragione! Senza cr7 non vincevano neanche l’anno scorso la serie A… -