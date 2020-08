“Cerchiamo una famiglia di turisti”. Viviana Parisi, il magistrato: “Hanno scavalcato il guardrail, erano in 4” (Di giovedì 13 agosto 2020) Continuano le indagini per cercare di fare luce sulla vicenda riguardante la dj Viviana Parisi, trovata morta alcuni giorni dopo la sua scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni, che ancora non si riesce a trovare. La donna di 43 anni è invece stata rinvenuta esanime nei boschi di Caronia. Ora l’attenzione è rivolta nei confronti di una famiglia formata da padre, madre e due figli adolescenti che si trovavano a bordo di una vettura “berlina grigia metallizzata” o “di colore chiaro”. Stando a quanto riferisce ‘Messina Today”, sarebbero loro i testimoni che lo scorso 3 agosto si sarebbero fermati per soccorrere Viviana dopo l’incidente automobilistico. Il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, si è reso nuovamente protagonista di un appello quasi ... Leggi su caffeinamagazine

