Centri unici per i controlli doganali nei porti? Alla Spezia è diventato finalmente realtà (Di giovedì 13 agosto 2020) Creare dei Centri unici dei servizi per l'attività di controllo doganale: una strada da seguire più volte indicata in passato dagli addetti ai lavori per decongestionare le aree portuali. Ora c'è chi, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

gabrillasarti2 : @Antonello_Bassi @marco_gervasoni Occupare il Parlamento e scatenare i media con gli articoli di eversismo già pron… - liberamentepaol : @matteosalvinimi Conte lamorgese Bellanova gli unici Pugliesi di m****... che hanno fatto diventare la loro terra u… - angelo_ra_ : Questo è, gli unici focolai sono nei centri migranti, se questo dato disturba siete dei pdioti - fujiappletv : @LucioMM1 @FilippoBallarin è un'ipotesi, ma non siamo stati gli unici ad applicare un lockdown severo. il punto è c… -