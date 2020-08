C’è Tempo Per… la Clerici: E’ Sempre Mezzogiorno slitta, si allungano Convertini e Falchi (Di giovedì 13 agosto 2020) Beppe Convertini - C'è Tempo Per... slitta il ritorno di Antonella Clerici su Rai 1. La partenza di E’ Sempre Mezzogiorno, la nuova trasmissione che nella stagione TV 2020/2021 prenderà il posto de La Prova del Cuoco, non avverrà il 7 settembre, come annunciato alla presentazione dei palinsesti, ma due settimane più tardi (lunedì 21 settembre). Spiazza anche un’altra notizia; ovvero chi ci sarà al posto della Clerici. Il direttore di rete Stefano Coletta, anziché proseguire con le repliche di Don Matteo (che stanno ottenendo anche discreti ascolti), ha deciso di allungare la messa in onda di C’è Tempo Per…, la trasmissione condotta da Beppe Convertini con ... Leggi su davidemaggio

FBiasin : A 17 anni pareva incontenibile. A 21 quasi ci faceva vincere un Europeo. In mezzo tanti 'è un ragazzo', 'crescerà'… - raffaellapaita : Sul Ponte sullo #StrettoMessina è stato fatto un lavoro per anni. Proporre un tunnel sottomarino sarebbe invece un… - ComuneMI : Al via i rimborsi @atm_informa Possono richiederli i clienti che non hanno utilizzato l’abbonamento mensile di marz… - angieflaw : RT @diamonds_franca: C'è un tempo per rincorrere e uno per superare . - ambiendator : RT @doluccia16: I 5s ogni volta che c'è da votare qualcosa che già hanno deciso, tirano fuori Rousseau e fanno perdere tempo a quei quattro… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Tempo “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica