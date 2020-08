Cavallo morto alla Reggia, temperatura alta dopo decesso. Gestore maneggio: “Era ben trattato” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Aveva una temperatura corporea molto alta il Cavallo morto ieri alla Reggia di Caserta mentre trasportava una carrozza. Un particolare riscontrato dal medico veterinario dell’Asl subito dopo la morte, e che fa ipotizzare, sebbene i cavalli abbiano in media due gradi corporei in più rispetto agli esseri umani, come il caldo torrido, con una temperatura di quasi quaranta gradi, possa aver giocato un ruolo rilevante nel decesso dell’animale. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine ma attende l’esito dell’autopsia per capire se il Cavallo, di circa dieci anni, era in buone condizioni o fosse maltrattato, e ... Leggi su anteprima24

