Castro il comandante: hasta la victoria siempre (Di giovedì 13 agosto 2020) Fidel Castro il comandante è nato a Mayarí Cuba, il 13 agosto 1926 e figlio di un immigrato spagnolo divenuto proprietario terriero. Fidel Castro il comandante è diventato uno dei simboli della rivoluzione comunista ma anche un dittatore che non concede libertà di espressione. Castro l’universitario Da studente partecipa con passione alla vita politica dell’ateneo … Leggi su periodicodaily

Fidel in love. La storia segreta dell'amore proibito fra il comandante ateo e la cattolicissima Anna Maria Traglia è un romanzo di Paola Sorge, edito da Castelvecchi. La storia vera di un legame durat ...