Caso Viviana Parisi, nuove direttive dal vertice in Prefettura: le ricerche di Gioele si concentrano tra Caronia e Sant’Agata di Militello (Di giovedì 13 agosto 2020) Si è tenuto questa mattina un vertice in Prefettura a Messina sulla scomparsa, dal 3 agosto scorso, di Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, il cui corpo è stato rinvenuto sabato scorso. Le ricerche di Gioele proseguiranno a Caronia (dove è stato trovato il cadavere di Viviana) e Sant’Agata di Militello (luogo in cui è stata vista l’auto in transito): si allargheranno di poco, ma sempre nelle stesse zone. Carabinieri, vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza, protezione civile proseguiranno sempre nelle stesse aree le ricerche con cani molecolari e droni dopo gli ulteriori elementi che rendono maggiormente verosimile la tesi che il ... Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Il pm sul caso Viviana Parisi: 'Verosimile che Gioele fosse in auto con la madre al momento dell’incidente' - infoitinterno : Caso Parisi, il sindaco di S. Agata Militello, Bruno Mancuso 'nessuno si fa vivo perchè nessuno ha visto Viviana' - NewSicilia : Caso #VivianaParisi, svolta nelle ricerche del piccolo #Gioele. #Messina #Cronaca #Newsicilia - NewSicilia : Caso #VivianaParisi, l'appello del marito a chiunque sappia qualcosa. #Cronaca #Newsicilia - paolopicone70 : Caso Viviana Parisi: nuovo vertice in Prefettura e cambio di strategia nella ricerca del piccolo Gioele… -