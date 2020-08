Caso Viviana Parisi, il procuratore: “Pensiamo che Gioele fosse con la madre quando è passata da Sant’Agata di Militello” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Iniziamo a ritenere che il piccolo Gioele fosse con la madre” quando è passata in auto da Sant’Agata di Militello: lo ha affermato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, parlando con i giornalisti all’ingresso della procura di Patti (Me). Si tratta di un’ipotesi avvalorata da alcuni video registrati da telecamere di sorveglianza privata a Sant’Agata di Militello, lo scorso 3 agosto, quando Viviana Parisi è passata dalla cittadina prima di fare perdere le sue tracce. Il suo corpo è stato ritrovato l’8 agosto nel territorio di Caronia. Le ricerche del bambino proseguono senza sosta. L’auto di Viviana ... Leggi su meteoweb.eu

