Caso Viviana Parisi: dall’autopsia è emerso che “aveva morsi di animali selvatici sul corpo”, si cercano 4 testimoni (Di giovedì 13 agosto 2020) “Con ogni probabilità la signora Viviana si è fermata in uno dei tre distributori di benzina le cui telecamere sono state sequestrate dagli investigatori che indagano su questi video“: lo ha affermato, in un’intervista a SkyTg24, l’avvocato Pietro Venuti, legale del marito di Viviana Parisi, la donna trovata morta sabato scorso nei boschi di Caronia (Messina). “Posso dire che abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona di Sant’Agata, allo svincolo e ci siamo soffermati. Nel percorso ci sono tre distributori e probabilmente la signora si è fermata in uno di questi distributori“. “Al momento non abbiamo notizie se la donna è stata immortalata e se c’era il bambino“. “Attualmente il desiderio dei familiari è quello di trovare il ... Leggi su meteoweb.eu

