Cartabianca, Mauro Corona dice basta: «Sarà la mia ultima stagione in video. Io sono un cattivo esempio, ho pensato più volte di impiccarmi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Mauro Corona Quella che partirà martedì 8 settembre sarà l’ultima stagione di Mauro Corona a #Cartabianca e in generale in TV. L’alpinista, scrittore e scultore di Erto, da due anni ospite fisso della trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer, dice basta con il ruolo di personaggio televisivo: “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari (…) Ma l’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non ... Leggi su davidemaggio

