Carlos Corona, le prime parole sull’arresto del padre Fabrizio: cosa ha detto (Di giovedì 13 agosto 2020) Finalmente maggiorenne, Carlos Corona ha potuto parlare del non sempre facile rapporto con il padre Fabrizio Corona e di una parte di quella serie d’eventi che hanno determinato la sua infanzia, influenzando anche la sua crescita emotiva. Figlio di due personaggi non proprio canonici Carlos è oggi un maggiorenne apparentemente sereno e felice che dichiara d’aver ritrovato la sua famiglia. Al settimanale Chi Carlos e Fabrizio Corona hanno rilasciato un’intervista dove parlano del loro rapporto attuale, ma anche dei tanti progetti futuri. Fabrizio non dovrà tornare in carcere e nonostante il suo tormentato vissuto oggi ha capito che ogni sua azione futura dovrà essere legata al ... Leggi su quotidianpost

