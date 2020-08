Caressa trasforma l'Atalanta nell'Italia di Lippi. Ma il risultato è un malinconico déjà-vu (Di giovedì 13 agosto 2020) Credersi al Mondiale, credersi ancora al 2006. Fabio Caressa rispolvera stili, modelli e mode di quattordici anni fa, quando la sua voce accompagnò il trionfo degli azzurri di Marcello Lippi. Ma trasferire tutto al presente, riproponendo lo stesso identico film in un contesto diverso, genera solo un malinconico déjà-vu.Non c’entra l’Atalanta, squadra che era normale e giusto tifare per il miracolo sportivo messo in piedi. La squadra di Gasperini, infatti, finisce con l’essere una vittima di un fastidioso tentativo di esaltazione, portato avanti fino al novantesimo, quando il Paris Saint Germain ha gelato tutti con due gol in extremis. pubblicato su TVBlog.it 13 agosto 2020 12:00. Leggi su blogo

